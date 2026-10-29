Funcionarios jubilados que cobran pensión: FENASEP expresa preocupación por circular

La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) manifestó su preocupación por una circular de la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), en la que se solicita información sobre los funcionarios que continúan trabajando en instituciones del Estado mientras reciben una pensión de vejez de la Caja de Seguro Social (CSS) .

El gremio advirtió que la solicitud ha generado incertidumbre entre los trabajadores y expresó su temor de que los datos recopilados puedan utilizarse para justificar posibles desvinculaciones laborales.

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¿Qué solicita Carrera Administrativa sobre los funcionarios jubilados?

La circular, fechada el 16 de octubre de 2026, solicita a las instituciones públicas remitir información sobre los servidores jubilados o pensionados que permanecen activos en sus puestos de trabajo.

La Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (@FENASEPPanama), expresó su preocupación por una circular de la Dirección General de Carrera Administrativa que solicita información sobre funcionarios que continúan laborando mientras reciben una pensión de vejez de la… pic.twitter.com/NTgj0ZAEEM — Rpc Radio (@rpc_radio) October 29, 2026

Ante esta medida, FENASEP pidió mayor claridad sobre el alcance del requerimiento y sus posibles implicaciones para quienes reciben una pensión y mantienen una relación laboral con el Estado.

La preocupación surge en medio de la discusión de propuestas legislativas relacionadas con el retiro voluntario de funcionarios públicos.

¿Los funcionarios jubilados podrían perder sus puestos de trabajo?

La directora general de Carrera Administrativa, Cheyla Valdés, explicó que la solicitud tiene como propósito actualizar la base de datos de los servidores públicos y disponer de información que permita evaluar el impacto financiero de eventuales programas de retiro voluntario.

La funcionaria aclaró que la circular no busca generar preocupación entre los trabajadores ni constituye un anuncio de despidos.

Por el momento, no se ha anunciado una medida de retiro obligatorio ni una fecha para la desvinculación de los funcionarios jubilados que continúan trabajando.

FENASEP mantiene su preocupación y solicita que se esclarezca la finalidad de la información requerida, así como las posibles consecuencias para la estabilidad laboral de estos servidores públicos.