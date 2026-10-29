Puerto Barú: MiAmbiente acatará fallo de la Corte Suprema y asegura que estudio ambiental sigue vigente

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que respetará y acatará la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relacionada con el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto Puerto Barú, aunque aclaró que la aprobación ambiental otorgada en enero de 2024 se mantiene vigente, según su interpretación de la situación jurídica.

A través de un comunicado oficial, la institución explicó que, una vez sea notificada formalmente del fallo, analizará su contenido y alcance para determinar las medidas necesarias para su cumplimiento.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Combustible en Panamá: conoce los precios por provincia desde este 30 de octubre

¿Qué pasará con el estudio de impacto ambiental de Puerto Barú?

MiAmbiente señaló que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Barú fue aprobado en enero de 2024, durante la administración anterior.

La entidad sostiene que esta aprobación se mantiene vigente, debido a que los actos administrativos se presumen legales y conservan sus efectos mientras un tribunal competente no los suspenda o declare ilegales.

Aviso a la ciudadanía. pic.twitter.com/QKepa9rm9O — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) October 28, 2026

“El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Barú, aprobado por la administración anterior en enero de 2024, se mantiene vigente”, señala el comunicado. “El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Barú, aprobado por la administración anterior en enero de 2024, se mantiene vigente”, señala el comunicado.

MiAmbiente analizará el fallo de la Corte Suprema

La institución reiteró que respetará la decisión judicial y que, una vez reciba la notificación formal, procederá a examinar sus implicaciones.

“Este Ministerio analizará su contenido y alcance, y adoptará las medidas que correspondan para su debido cumplimiento, conforme al ordenamiento jurídico vigente”, indicó. “Este Ministerio analizará su contenido y alcance, y adoptará las medidas que correspondan para su debido cumplimiento, conforme al ordenamiento jurídico vigente”, indicó.

Por el momento, MiAmbiente no ha detallado cuáles serán las medidas administrativas que adoptará respecto al proyecto Puerto Barú.