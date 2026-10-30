¿Qué estará abierto y cerrado durante los días feriados en Panamá?

Conozca los horarios de atención durante los días feriados en Panamá.

Se acerca noviembre, el mes de las fiestas patrias en Panamá, una temporada en la que se conmemoran importantes fechas históricas y se establecen días de descanso nacional. Ante la llegada de estos feriados , algunas instituciones, comercios y servicios modificarán sus horarios de atención, mientras que otros mantendrán sus operaciones.

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A continuación, conozca qué establecimientos estarán abiertos y cuáles permanecerán cerrados durante las celebraciones patrias.

¿Qué estará cerrado durante las fiestas patrias?

Oficinas públicas y municipales

Las oficinas públicas y municipales cerrarán a partir de la 1:00 p.m. del lunes 2 de noviembre. Además, permanecerán cerradas los días 4, 5 y 10 de noviembre, de acuerdo con las disposiciones establecidas en los decretos ejecutivos correspondientes.

Bancos y sucursales en centros comerciales

Las entidades bancarias y sus sucursales mantendrán cerradas sus operaciones los días 3, 4 y 5 de noviembre. Asimismo, algunas sucursales tampoco brindarán atención el 10 y el 28 de noviembre.

Se recomienda a los clientes consultar directamente con sus bancos los horarios de atención y las sucursales que estarán disponibles.

IMA y mercados específicos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) mantendrá cerradas sus agroferias y Tiendas del Pueblo durante el periodo de celebraciones patrias.

Por su parte, algunos mercados ubicados en Pueblo Nuevo y Pacora también suspenderán sus actividades en determinadas fechas entre el 2 y el 10 de noviembre.

IMA mantendrá cerradas sus agroferias. IA

Órgano Judicial y tribunales

El Órgano Judicial anunció la suspensión de términos judiciales los días 2 y 4 de noviembre, con reanudación de labores el viernes 6 de noviembre.

¿Qué servicios y establecimientos estarán abiertos?

Servicios de emergencia y salud

Los servicios esenciales mantendrán su atención durante los días festivos. Entre las instituciones que continuarán operando se encuentran:

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Hospitales y centros de salud de la Caja de Seguro Social (CSS).

Hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud (Minsa).

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Policía Nacional.

Transporte público

El Metro de Panamá y el sistema de transporte Metro Bus mantendrán sus operaciones durante las fiestas patrias, aunque podrían aplicarse ajustes en los recorridos y horarios debido a los cierres viales y desfiles en la Cinta Costera y otras rutas.

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre modificaciones en el servicio.

Mercados municipales

Algunos mercados municipales mantendrán sus puertas abiertas para atender a los consumidores.

Entre ellos se encuentran el Mercado de Mariscos, Salsipuedes y el mercado Neri, que tendrán un horario de atención de 5:00 a.m. a 4:00 p.m., según la programación anunciada.

Espacios turísticos y recreativos

Los espacios turísticos y recreativos también forman parte de las alternativas para quienes desean aprovechar los días libres durante las fiestas patrias. Se recomienda consultar previamente sus horarios y condiciones de ingreso.

Espacios turísticos y recreativos. IA

Centros comerciales

Los centros comerciales podrán mantener sus operaciones durante los días festivos. Sin embargo, los horarios de atención pueden variar dependiendo de cada establecimiento y de las decisiones particulares de sus locales comerciales.

Tome sus previsiones durante noviembre

Ante los cambios de horarios y cierres por las fiestas patrias, se recomienda a la población realizar con anticipación sus trámites, compras y diligencias bancarias.

Asimismo, es importante consultar los canales oficiales de cada institución y establecimiento para confirmar sus horarios de atención durante los días feriados.