Alertas sísmicas de Google ya están activas en Panamá: ¿Cómo funcionan en Android?

Los celulares Android en Panamá ya pueden recibir alertas de sismos.

Los usuarios de teléfonos celulares con sistema operativo Android en Panamá ya cuentan con el sistema de alertas sísmicas de Google, habilitado en el país desde este jueves 29 de octubre de 2026.

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Esta herramienta tecnológica busca advertir sobre movimientos telúricos cercanos y, cuando las condiciones lo permiten, ofrecer algunos segundos de anticipación para que las personas puedan buscar un lugar seguro y tomar medidas de protección.

¿Cómo funciona el sistema de alertas sísmicas de Google?

El sistema utiliza los sensores de movimiento incorporados en los teléfonos Android para detectar posibles movimientos sísmicos. Cuando identifica un terremoto, puede enviar notificaciones a los dispositivos ubicados en las zonas que podrían verse afectadas.

Las alertas están diseñadas para sismos de magnitud 4.5 o superior. Sin embargo, Google aclara que no todos los terremotos pueden detectarse y que las notificaciones pueden llegar antes, durante o después de que comience el movimiento.

¿Qué tipos de alertas puede recibir un usuario?

El sistema contempla tres tipos de notificaciones, dependiendo de la intensidad del movimiento sísmico que se detecte:

1. Alerta de atención

Es una notificación sencilla que advierte sobre la posibilidad de un temblor leve en las proximidades. Al presionar la notificación, el usuario puede acceder a más información sobre el movimiento sísmico.

2. Alerta de preparación

Está diseñada para advertir sobre temblores más fuertes y llamar la atención de los usuarios para que se preparen y tomen medidas de protección ante la posible llegada de movimientos de mayor intensidad.

3. Alerta de acción

Es una notificación de pantalla completa que busca captar inmediatamente la atención del usuario cuando se prevén sacudidas de moderadas a fuertes. También proporciona recomendaciones para actuar y protegerse.

Usuarios del sistema @Android en Panamá ya cuentan habilitado el Sistema de Alertas Sísmicas de @Google en sus teléfonos celulares.



El sistema Android permite enviar alertas unos segundos antes de que ocurra un terremoto para que las personas puedas buscar un lugar seguro más… pic.twitter.com/wgbrgpZ4rI — Telemetro Reporta (@TReporta) October 30, 2026

¿Cómo activar las alertas sísmicas en un celular Android?

Los usuarios pueden comprobar si tienen habilitada esta función directamente desde la configuración de sus teléfonos celulares.

Para hacerlo deben seguir estos pasos:

Ingresar a Ajustes o Configuración del celular.

Seleccionar Seguridad y emergencias.

Buscar la opción Alertas de terremotos o Alertas de sismos.

Verificar que la función esté activada.

En algunos dispositivos, esta opción puede encontrarse dentro del apartado de Ubicación.

Además, es necesario mantener activa la conexión a internet, mediante Wi-Fi o datos móviles, para recibir las notificaciones.

Una herramienta para la prevención

La incorporación de Panamá al sistema de alertas sísmicas de Google representa una herramienta tecnológica adicional para advertir a la población ante movimientos telúricos.