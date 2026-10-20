Alerta sísmica en Panamá: la función ya está disponible en algunos celulares

Alerta sísmica ya está disponible en algunos celulares en Panamá.

El sistema de Alertas Sísmicas de Android ya está disponible en algunos dispositivos en Panamá, luego de que el país fuera incorporado a esta herramienta tecnológica de Google, que busca advertir a los usuarios sobre movimientos sísmicos y brindarles segundos para ponerse a salvo.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

El sistema utiliza los sensores de movimiento incorporados en los teléfonos Android para identificar señales que podrían corresponder a un terremoto. Cuando se detecta un posible evento sísmico, la información se analiza para determinar si corresponde enviar una notificación a los usuarios que se encuentran en las zonas que podrían verse afectadas.

La herramienta puede emitir una advertencia antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes. El tiempo de anticipación varía según la distancia del usuario al epicentro y las características del movimiento.

@TReporta

¿Cómo activar las alertas sísmicas en Android?

Los usuarios pueden comprobar si la función está disponible en su celular siguiendo estos pasos:

Ingresar a Ajustes o Configuración.

Buscar la sección Seguridad y emergencia.

Seleccionar Alertas de terremotos.

Revisar si la opción aparece disponible y activarla.

Mantener habilitados los permisos necesarios y una conexión a internet mediante datos móviles o Wi-Fi.

¿Qué pasa si la función todavía no aparece?

Si el dispositivo muestra un mensaje que las alertas sísmicas no están disponibles, esto no significa necesariamente que el teléfono sea incompatible. La habilitación puede variar entre equipos, por lo que se recomienda revisar nuevamente la configuración más adelante.