Policía Nacional confirma muerte de agente Nicole Martínez en accidente de tránsito en Colón

La Policía Nacional de Panamá confirmó el fallecimiento de la agente Nicole Makeira Martínez Herrera, quien perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la provincia de Colón durante la mañana de este jueves 29 de octubre de 2026. La institución expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la unidad policial.

El accidente ocurrió en el sector de Margarita, corregimiento de Cristóbal, donde la agente estuvo involucrada en un hecho de tránsito cuyas circunstancias no han sido detalladas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Quién era la agente Nicole Martínez, fallecida en Colón?

Nicole Makeira Martínez Herrera prestaba servicio en la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), con sede en el sector de Davis, provincia de Colón.

Tras conocerse su fallecimiento, el director general de la Policía Nacional, en representación del personal juramentado y administrativo, extendió sus condolencias a los familiares y compañeros de la agente.

La @policiadepanama lamentó el fallecimiento de la cabo segundo Post Mortem Nicole Martínez, quien prestaba servicio en la Dirección Nacional de Inteligencia Policial en la provincia de Colón. pic.twitter.com/4NpWsipDgi — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

La institución manifestó su pesar por la pérdida de una de sus integrantes y se solidarizó con sus seres queridos.

Accidente de tránsito en Margarita, Colón

El hecho se registró durante la mañana del jueves 29 de octubre en el sector de Margarita, corregimiento de Cristóbal.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre las causas del accidente, la cantidad de vehículos involucrados o la existencia de otras personas afectadas.

Se espera que las autoridades correspondientes amplíen la información sobre las circunstancias del hecho.