Incendio en Los Ángeles: Bomberos atienden emergencia cerca de la avenida El Paical

Un incendio en una edificación ubicada en el sector de Los Ángeles, próximo a la avenida El Paical, en la ciudad de Panamá, movilizó a unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, que se encuentran atendiendo la emergencia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Bomberos atienden incendio en Los Ángeles

Personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá atiende emergencia por incendio en una edificación en Los Ángeles, próximo a la avenida El Paical. pic.twitter.com/utfNmoHeZO — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

El personal de emergencia se mantiene en el área para atender el incendio registrado en la edificación.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las causas del fuego, posibles personas afectadas o daños materiales.

Se espera información adicional de las autoridades sobre el desarrollo de la emergencia y las condiciones de seguridad en el lugar.