Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2026 - 17:12

Incendio en Los Ángeles: Bomberos atienden emergencia cerca de la avenida El Paical

Un incendio en una edificación del sector de Los Ángeles, cerca de la avenida El Paical, movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Incendio en Los Ángeles

Incendio en Los Ángeles

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un incendio en una edificación ubicada en el sector de Los Ángeles, próximo a la avenida El Paical, en la ciudad de Panamá, movilizó a unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, que se encuentran atendiendo la emergencia.

Bomberos atienden incendio en Los Ángeles

El personal de emergencia se mantiene en el área para atender el incendio registrado en la edificación.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las causas del fuego, posibles personas afectadas o daños materiales.

Se espera información adicional de las autoridades sobre el desarrollo de la emergencia y las condiciones de seguridad en el lugar.

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