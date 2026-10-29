Muere Patrick Stewart a los 86 años, actor de Star Trek y X-Men

El actor británico Patrick Stewart , reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men, murió a los 86 años en Los Ángeles, Estados Unidos. Su fallecimiento ocurrió el miércoles 28 de octubre de 2026, tras padecer Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, según confirmó su familia.

La noticia fue anunciada este jueves 29 de octubre mediante un comunicado familiar. Stewart deja una extensa trayectoria artística que abarcó el teatro, el cine, la televisión y el doblaje.

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¿Quién fue Patrick Stewart, el actor de Star Trek y X-Men?

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, Stewart creció en un hogar marcado por la violencia doméstica. Durante su infancia encontró refugio en la interpretación gracias a la influencia de su profesor de inglés, Cecil Dormand, quien lo acercó a las obras de William Shakespeare.

El actor británico Patrick Stewart, que se convirtió en una gran estrella de Hollywood gracias a sus papeles en las franquicias de "Viaje a las estrellas" y "X-Men", murió a los 86 años, según un comunicado oficial difundido el jueves.



"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento… pic.twitter.com/pFFhMTq4kw — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

Su carrera profesional comenzó en el teatro británico y, posteriormente, se incorporó a la Royal Shakespeare Company, donde consolidó su trayectoria como intérprete de obras clásicas.

En 1987 alcanzó reconocimiento internacional al asumir el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, personaje que retomó décadas después en la serie Star Trek: Picard, emitida entre 2020 y 2023.

Otro de sus personajes más recordados fue el profesor Charles Xavier, líder de los mutantes en la saga cinematográfica X-Men, iniciada en el año 2000.

Premios y reconocimientos de Patrick Stewart

A lo largo de su carrera, Stewart recibió numerosos reconocimientos por sus actuaciones en teatro, cine y televisión.

Entre sus principales distinciones destacan:

Dos premios Laurence Olivier por su trabajo teatral.

Nominaciones a los premios Tony, Emmy y Globos de Oro.

Un premio Grammy por su participación en Pedro y el lobo, de Serguéi Prokófiev.

Su nombramiento como caballero por la reina Isabel II en 2010, en reconocimiento a sus servicios a la interpretación.

Aunque alcanzó fama mundial por sus personajes de ciencia ficción, Stewart mantuvo durante toda su vida una estrecha relación con el teatro clásico.

Patrick Stewart y su lucha contra la violencia doméstica

Más allá de su carrera artística, el actor participó activamente en campañas contra la violencia doméstica y en defensa de los derechos de las mujeres.

Stewart habló públicamente sobre los episodios de violencia que presenció durante su infancia, cuando su padre agredía a su madre.

Estas experiencias lo llevaron a colaborar con organizaciones como Refuge, dedicada a brindar apoyo a mujeres víctimas de violencia.

¿De qué murió Patrick Stewart?

De acuerdo con el comunicado de su familia, el actor falleció después de padecer enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos afecciones neurodegenerativas.

Stewart murió en su residencia de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell.

Tras anunciar su fallecimiento, la familia solicitó que, en lugar de enviar flores, quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer y al apoyo de las personas cuidadoras.

Su legado permanece en personajes emblemáticos del cine y la televisión, así como en su extensa contribución al teatro y a las causas sociales.

FUENTE: EFE