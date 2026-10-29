Forzó una puerta de la Línea 2 del Metro de Panamá y recibió una multa de B/.500

Un usuario del Metro de Panamá denunció en redes sociales que recibió una multa de B/.500 tras un incidente ocurrido el martes 27 de octubre en la estación Mañanitas, de la Línea 2. El pasajero también cuestionó la intervención policial, mientras que la empresa ofreció una versión diferente de lo sucedido.

Metro de Panamá explica por qué se impuso la multa

En un video difundido en redes sociales, el pasajero afirmó que fue sancionado porque la puerta del tren hizo contacto con su cuerpo cuando intentaba ingresar. También aseguró que fue abordado por siete unidades policiales, una actuación que consideró desproporcionada. El usuario indicó que posteriormente descendió en la estación San Miguelito.

Un usuario del Metro de Panamá expresó a través de redes sociales su molestia por la imposición de una multa de B/.500.00 y por trato desproporcionado por parte de unidades policiales.



En un video que compartió en redes sociales, el usuario cuenta que fue multado “porque la… pic.twitter.com/KUI1FRsjhI — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

Tras la denuncia, Metro de Panamá señaló en un comunicado que, según la revisión de las cámaras de videovigilancia del Centro de Control de Operaciones, el pasajero introdujo la punta del pie izquierdo para impedir el cierre de las puertas. La entidad sostuvo que después abrió la puerta de manera forzada con ambas manos e ingresó al tren. También precisó que inicialmente intervinieron dos unidades policiales y, posteriormente, personal del Metro.

De acuerdo con la explicación institucional, la conducta descrita constituye una infracción grave del Reglamento de Viajeros, que contempla sanciones de hasta B/.700. La multa reportada en este caso fue de B/.500. Las versiones del pasajero y de la empresa difieren tanto sobre la forma en que ocurrió el incidente como sobre la intervención policial.