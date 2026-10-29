Presupuesto 2027 de Panamá: Asamblea aprueba B/.35,111.7 millones en segundo debate

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó este jueves 29 de octubre, en segundo debate, el Proyecto de Ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, por un monto de B/.35,111.7 millones. La iniciativa recibió modificaciones durante su discusión en el pleno legislativo.
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Chapman se pronuncia sobre las modificaciones al Presupuesto 2027
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también se refirió a una modificación que contempla exceptuar a determinadas instituciones del cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas para adquisiciones por montos inferiores a B/.1,000,000.00, bajo las condiciones previstas en la propuesta.
Al ser consultado sobre este cambio, Chapman aclaró que la iniciativa no fue presentada por el MEF.
“No lo propusimos nosotros, y yo voy a defender los recursos de los ciudadanos y ese es mi compromiso… pueden estar tranquilos de que yo haré lo propio para asegurarme de que se dé el manejo apropiado”, expresó.
¿Qué contempla el Presupuesto General del Estado para 2027?
El proyecto presupuestario asciende a B/.35,111.7 millones y contempla recursos destinados al funcionamiento de las instituciones públicas y a inversiones del Estado.
De acuerdo con la distribución presentada durante el debate legislativo, el presupuesto incluye:
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B/.22,272 millones para gastos de funcionamiento.
B/.12,839.7 millones para inversiones públicas.
La propuesta incorpora asignaciones para sectores como salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos.
¿Qué sigue después de la aprobación en segundo debate?
Tras superar el segundo debate, el Proyecto de Ley 644 deberá ser sometido a tercer debate en la Asamblea Nacional.
Si recibe la aprobación definitiva del Legislativo, será remitido al Órgano Ejecutivo para el trámite correspondiente.
Por lo tanto, la aprobación en segundo debate representa un avance en el proceso legislativo, pero todavía no significa que el Presupuesto General del Estado para 2027 se haya convertido en ley.