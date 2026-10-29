Presupuesto 2027 de Panamá: Asamblea aprueba B/.35,111.7 millones en segundo debate

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó este jueves 29 de octubre, en segundo debate, el Proyecto de Ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, por un monto de B/.35,111.7 millones. La iniciativa recibió modificaciones durante su discusión en el pleno legislativo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, celebró el avance del proyecto y aseguró que velará por el uso adecuado de los recursos públicos.

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Chapman se pronuncia sobre las modificaciones al Presupuesto 2027

“Se hicieron algunas modificaciones producto de conversaciones entre los diputados, nosotros no emitimos voto, estamos ajenos a esa discusión, lo importante es que se haya aprobado en segundo debate el proyecto del Presupuesto”, manifestó Chapman. “Se hicieron algunas modificaciones producto de conversaciones entre los diputados, nosotros no emitimos voto, estamos ajenos a esa discusión, lo importante es que se haya aprobado en segundo debate el proyecto del Presupuesto”, manifestó Chapman.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también se refirió a una modificación que contempla exceptuar a determinadas instituciones del cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas para adquisiciones por montos inferiores a B/.1,000,000.00, bajo las condiciones previstas en la propuesta.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, celebró la aprobación en segundo debate del Proyecto de Ley N° 644 que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, por un monto de B/.35,111.7 millones.



Al preguntarle sobre la modificación a uno de… pic.twitter.com/cBllRoljN6 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

Al ser consultado sobre este cambio, Chapman aclaró que la iniciativa no fue presentada por el MEF.

“No lo propusimos nosotros, y yo voy a defender los recursos de los ciudadanos y ese es mi compromiso… pueden estar tranquilos de que yo haré lo propio para asegurarme de que se dé el manejo apropiado”, expresó.

¿Qué contempla el Presupuesto General del Estado para 2027?

El proyecto presupuestario asciende a B/.35,111.7 millones y contempla recursos destinados al funcionamiento de las instituciones públicas y a inversiones del Estado.

De acuerdo con la distribución presentada durante el debate legislativo, el presupuesto incluye:

B/.22,272 millones para gastos de funcionamiento.

B/.12,839.7 millones para inversiones públicas.

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 644 que dicta el Presupuesto General del Estado, para la vigencia fiscal de 2027, por un monto de B/.35,111 millones.

"Se hicieron algunas modificaciones producto de conversaciones entre los diputados, nosotros no… pic.twitter.com/hNWkCtm32L — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

La propuesta incorpora asignaciones para sectores como salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos.

¿Qué sigue después de la aprobación en segundo debate?

Tras superar el segundo debate, el Proyecto de Ley 644 deberá ser sometido a tercer debate en la Asamblea Nacional.

Si recibe la aprobación definitiva del Legislativo, será remitido al Órgano Ejecutivo para el trámite correspondiente.

Por lo tanto, la aprobación en segundo debate representa un avance en el proceso legislativo, pero todavía no significa que el Presupuesto General del Estado para 2027 se haya convertido en ley.