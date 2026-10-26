Panamá Nacionales -

Cuestionan enorme planilla y baja productividad en la Asamblea Nacional

Los diputados Janine Prado y Roberto Zúniga cuestionaron que un 60% de los funcionarios que conforman el Órgano Legislativo sean eventuales, y el doble que en 2024, además acusaron una desconexión total con lo que vive el pueblo panameño y la baja productividad. La diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, negó esta información y aseguró que sólo existen 200 funcionarios adicionales.