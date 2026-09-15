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Directora de Antai dice que no tiene facultad sobre la planilla de la Asamblea Nacional

La directora de Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Sheyla Castillo, sostuvo que no tiene competencia para investigar las causas que estén relacionadas con el Órgano Legislativo, esto luego de ser consultada por el diputado Luis Duke, sobre los esfuerzos hechos por esa entidad para exigir la publicación de las planillas del personal transitorio y de los despachos de los diputados.