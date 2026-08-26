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Antai investiga posible conflicto de interés en nombramiento de hija de la presidenta del TACP

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) inició una investigación sobre posible conflicto de interés por el nombramiento de Sherina Latorraca, hija de la presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), Zaira Santamaría, como directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).