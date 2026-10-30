Los Santos Nacionales -  30 de octubre de 2026 - 09:48

Extraño fenómeno en playa de Tonosí: agua, lodo y burbujas emergen de la arena tras terremoto

Residentes de Búcaro, en Tonosí, reportan la aparición de agua, lodo y burbujas en la arena tras el terremoto del 9 de octubre y solicitan una investigación.

Extraño fenómeno en playa de Tonosí

Extraño fenómeno en playa de Tonosí

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La aparición de un extraño brote de agua, lodo y burbujas en una playa de Búcaro, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, ha generado preocupación entre los residentes, quienes relacionan el fenómeno con el terremoto registrado en Panamá el pasado 9 de octubre de 2026 y solicitan la presencia de especialistas para investigar lo ocurrido.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo el agua y el lodo emergen de la arena, mientras un hombre introduce una vara en el lugar, que aparentemente se hunde más de dos metros.

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¿Qué ocurre en la playa de Búcaro, en Tonosí?

Según los moradores, el fenómeno consiste en una especie de ojo de agua que ha aparecido en la playa después del terremoto.

Las imágenes han despertado numerosas preguntas entre los usuarios de redes sociales, principalmente sobre el origen del brote y su posible relación con la actividad sísmica registrada en la región de Azuero.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado científicamente que el fenómeno haya sido provocado por el terremoto.

Residentes de Tonosí solicitan investigación de especialistas

Ante la preocupación generada por el brote de agua y lodo, los residentes de Búcaro hicieron un llamado a las autoridades y especialistas para que acudan al lugar y realicen las evaluaciones correspondientes.

Los moradores esperan que una inspección permita determinar el origen del fenómeno y establecer si existe algún riesgo para las personas que frecuentan la playa.

Por ahora, se desconoce qué provoca la salida de agua, lodo y burbujas desde la arena, por lo que será necesario esperar los resultados de una evaluación técnica.

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