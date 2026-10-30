Terremoto en Panamá: iglesia de Atalaya sufrió graves daños y será reconstruida

El templo de Atalaya sufrió daños en su estructura tras el terremoto.

El terremoto registrado el pasado 9 de octubre del 2026 en Panamá, dejó daños en varias iglesias del país. Una de ellas fue el templo de Atalaya, en la provincia de Veraguas, donde colapsaron partes de la estructura, incluida la zona superior de la torre y el campanario.

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¿Qué daños sufrió la iglesia de Atalaya?

El movimiento sísmico provocó rajaduras en las paredes y afectaciones en el interior del templo, incluidos algunos nichos de mármol. Ante las condiciones de la estructura, las autoridades avanzan en las evaluaciones y coordinaciones para iniciar los trabajos de demolición.

El padre Marcelino González explicó que mantienen conversaciones con una empresa para desarrollar este proceso y que la intención es restaurar o reconstruir las áreas afectadas. Sin embargo, señaló que las decisiones dependerán de las evaluaciones de los profesionales idóneos.

¿Qué pasó con la imagen de Jesús Nazareno?

Una de las principales preocupaciones de los feligreses era conocer el estado de la imagen de Jesús Nazareno. El sacerdote confirmó que se encuentra sana y salva en la Casa Cural.

Se espera que durante estos días sea expuesta para que los devotos puedan acercarse, elevar sus oraciones y pedir sus favores.

Las imágenes religiosas fueron retiradas con apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Sismo en Panamá | Avanzan los trabajos para la reconstrucción y restauración de la Basílica Menor del distrito de Atalaya, en la provincia de Veraguas, el cual sufrió rajaduras, el colapso de la parte superior y otros daños tras el fuerte terremoto ocurrido el pasado 9 de… pic.twitter.com/jsXXGHqkZU — Telemetro Reporta (@TReporta) October 30, 2026

Tres personas estaban dentro del templo durante el terremoto

Al momento del sismo, tres personas se encontraban dentro de la iglesia. Según relató el padre González, todas lograron salir ilesas, aunque una niña presentó un episodio de susto, sin mayores consecuencias.

El sacerdote manifestó que el terremoto dejó en evidencia la vulnerabilidad de las personas ante la fuerza de la naturaleza, pero destacó la importancia de mantener la fe.

¿Cuándo terminarían los trabajos de reconstrucción?

Las proyecciones apuntan a que las obras de restauración podrían concluir en aproximadamente un año, aunque el avance dependerá de los estudios técnicos y los trabajos que se definan para recuperar el templo.