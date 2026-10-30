CEPANIM 2026: A partir de noviembre beneficiarios de personas fallecidas recibirán el certificado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que a partir de noviembre de 2026 comenzará la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) a personas viudas de beneficiarios fallecidos, como parte del proceso de distribución de estos documentos en Panamá.

El anuncio se produce mientras la institución continúa con la atención a los beneficiarios y la entrega de certificados en distintas regiones del país, luego de las interrupciones registradas durante octubre.

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¿Cuándo recibirán el CEPANIM las personas viudas?

Según informó el MEF, la entrega de los certificados a las personas viudas comenzará durante noviembre de 2026.

Sin embargo, la institución aún no ha especificado las fechas exactas, los centros de atención ni los requisitos que deberán presentar los beneficiarios de este grupo.

El @Mef_Pma confirmó que en el mes de noviembre iniciará la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) a las personas viudas. pic.twitter.com/3jvwp830ZQ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

Por ello, se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales del MEF para conocer el calendario y las indicaciones correspondientes.

MEF reanudó la entrega de certificados CEPANIM en octubre

El Ministerio de Economía y Finanzas también informó sobre la reanudación de la atención para la entrega de certificados CEPANIM a partir del martes 13 de octubre en las sedes de Megápolis Outlets y AVESA.

Las citas afectadas de los días 9 y 12 de octubre fueron reprogramadas para el miércoles 14 de octubre, en los horarios correspondientes.