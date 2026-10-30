Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2026 - 13:06

MEDUCA da inicio a las Fiestas Patrias 2026 con presentación de bandas estudiantiles

El Ministerio de Educación dio inicio formal a las Fiestas Patrias 2026 con la presentación de bandas musicales de distintos colegios en su sede de Cárdenas.

MEDUCA da inicio a las Fiestas Patrias 2026

MEDUCA da inicio a las Fiestas Patrias 2026

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio inicio formal a las Fiestas Patrias 2026 en Panamá con un acto celebrado en su sede, ubicada en el sector de Cárdenas, donde participaron bandas de música de diferentes centros educativos del país.

La actividad marcó el comienzo de las celebraciones patrióticas de noviembre, en las que estudiantes participan en diversas expresiones culturales y cívicas.

Bandas estudiantiles participan en inicio de las Fiestas Patrias

Durante el acto, las bandas musicales de distintos colegios realizaron presentaciones como parte de la apertura de las festividades.

Las actividades se desarrollan en vísperas de las principales conmemoraciones patrias de Panamá, entre ellas el 3 de noviembre, Día de la Separación de Panamá de Colombia, y el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios.

La participación de las bandas estudiantiles forma parte de las tradiciones que acompañan las celebraciones nacionales durante noviembre.

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