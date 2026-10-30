MEDUCA da inicio a las Fiestas Patrias 2026 con presentación de bandas estudiantiles

El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio inicio formal a las Fiestas Patrias 2026 en Panamá con un acto celebrado en su sede, ubicada en el sector de Cárdenas, donde participaron bandas de música de diferentes centros educativos del país.

La actividad marcó el comienzo de las celebraciones patrióticas de noviembre, en las que estudiantes participan en diversas expresiones culturales y cívicas.

Bandas estudiantiles participan en inicio de las Fiestas Patrias

Durante el acto, las bandas musicales de distintos colegios realizaron presentaciones como parte de la apertura de las festividades.

Con la presentación de bandas de música de diferentes colegios, dan inicio formal a la celebración de las fiestas patrias en un acto desarrollado en la sede del Ministerio de Educación, en el sector de Cárdenas. pic.twitter.com/Zofw9Tmev1 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 30, 2026

Las actividades se desarrollan en vísperas de las principales conmemoraciones patrias de Panamá, entre ellas el 3 de noviembre, Día de la Separación de Panamá de Colombia, y el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios.

La participación de las bandas estudiantiles forma parte de las tradiciones que acompañan las celebraciones nacionales durante noviembre.