Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2026 - 12:55

Fiestas Patrias 2026: más de 10,000 unidades participan en operativo de seguridad

Más de 10,000 unidades de diferentes estamentos de seguridad serán desplegadas en Panamá desde este viernes 30 de octubre por las Fiestas Patrias 2026.

Fiestas Patrias 2026

Fiestas Patrias 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Con el despliegue de más de 10,000 unidades de diferentes estamentos de seguridad, este viernes 30 de octubre inicia el Operativo de Fiestas Patrias 2026 en Panamá, cuyo objetivo es salvaguardar la seguridad de la población durante las celebraciones nacionales de noviembre.

El operativo contempla la participación de personal de distintas instituciones encargadas de velar por la seguridad en el territorio nacional.

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Operativo de seguridad por las Fiestas Patrias 2026

La movilización de las unidades busca fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias durante las festividades.

El despliegue se realiza previo a las principales fechas de celebración nacional, entre ellas el 3 de noviembre, Día de la Separación de Panamá de Colombia, y el 5 de noviembre, Día de la Consolidación de la Separación en Colón.

Hasta el momento, no se han detallado los puntos específicos donde estarán distribuidas las unidades ni la fecha de finalización del operativo.

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