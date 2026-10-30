Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2026 - 12:17

"La tierra se partió": impactante video muestra cómo vivieron el terremoto en Panamá

Un video muestra las dificultades de varias personas para desplazarse durante el terremoto de magnitud 7.5. Autoridades reportan 55 mil afectados.

Impactante video muestra cómo vivieron el terremoto en Panamá

Impactante video muestra cómo vivieron el terremoto en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Varias semanas después del terremoto de magnitud 7.5 registrado en la región central de Panamá, continúan circulando videos que muestran los momentos de angustia vividos por los residentes. Una de las grabaciones muestra cómo se agrieta el terreno y las dificultades que enfrentan varias personas para desplazarse durante el movimiento sísmico.

El terremoto provocó importantes daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud e infraestructura pública, mientras las autoridades continúan evaluando las afectaciones en las comunidades impactadas.

Terremoto en Panamá: más de 55 mil personas afectadas

De acuerdo con el último balance de las autoridades, se han evaluado más de 17,000 viviendas y se contabilizan aproximadamente 55,000 personas afectadas por el terremoto.

El informe también registra:

  • 2 personas fallecidas.

  • 27 personas lesionadas.

  • 619 centros educativos afectados.

  • 120 instalaciones de salud con daños.

  • 127 edificios gubernamentales afectados.

  • 44 iglesias con afectaciones.

  • 22 puentes afectados.

  • 66 reportes de daños en vías.

Las evaluaciones continúan en las zonas impactadas para actualizar las cifras y determinar las necesidades prioritarias de la población.

Más de 4,400 personas alojadas en albergues tras el terremoto

En cuanto a la atención de las familias que han requerido alojamiento temporal, las autoridades reportaron 135 albergues y 4,428 personas alojadas.

Los equipos encargados de la respuesta a la emergencia mantienen las evaluaciones de infraestructura y las necesidades de las comunidades afectadas.

Las imágenes que continúan circulando en redes sociales reflejan la intensidad del movimiento sísmico y las dificultades que enfrentaron los residentes durante el terremoto.

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