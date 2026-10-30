Acodeco retira 730 productos del mercado por incumplir con el contenido neto anunciado

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó irregularidades en el contenido neto de distintos productos comercializados en Panamá, luego de realizar verificaciones en 77 establecimientos de la localidad.

Contenido de Interés: CEPANIM 2026: A partir de noviembre beneficiarios de personas fallecidas recibirán el certificado

Elizabeth Harris, jefa del Departamento de Metrología de Acodeco, informó que durante estas inspecciones se revisaron 851 lotes de productos, de los cuales 18 presentaron anomalías por contener menos cantidad de la indicada en sus respectivos etiquetados.

Como resultado, un total de 730 productos fueron retirados del comercio al detectarse estas irregularidades.

¿Qué productos fueron inspeccionados por Acodeco?

Harris explicó que las verificaciones incluyeron diferentes artículos de consumo cotidiano, entre ellos:

Sopas instantáneas.

Fideos de chow mein.

Arroz.

Sal.

Jabones de tocador.

Detergentes.

La funcionaria también mencionó que recientemente se realizó una verificación en el laboratorio de pastas dentales. De los 21 productos evaluados, solamente uno presentó anomalías.

La @AcodecoPma ha detectado irregularidades en cuanto al contenido neto que se anuncia en las etiquetas de algunos productos y el que realmente tienen.



“Recientemente se hizo la verificación del contenido neto en 77 comercios de la localidad. Se verificó un total de 851 lotes de… pic.twitter.com/oay5OGKecp — Telemetro Reporta (@TReporta) October 30, 2026

¿Qué sanciones se aplican por vender productos con menos contenido?

La jefa de Metrología indicó que las irregularidades detectadas pueden dar lugar a sanciones establecidas en la legislación vigente, que van desde amonestaciones hasta multas de 25 mil balboas, dependiendo de la infracción.

Asimismo, explicó que la responsabilidad recae en quien empaca o coloca el producto en el mercado con un contenido inferior al declarado en su etiquetado.

Estas verificaciones forman parte de las acciones de vigilancia de Acodeco para garantizar que los consumidores reciban la cantidad de producto por la que están pagando y que la información presentada en los envases corresponda con su contenido real.