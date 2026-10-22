Acodeco registra 367 casos por incumplimiento de descuentos a jubilados y pensionados

ACODECO / Descuentos para jubilados y pensionados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró 367 casos por posibles incumplimientos de los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá, establecidos en la Ley 6 de 1987, durante el período de enero a septiembre de 2026.

Según las estadísticas del Departamento de Investigación, las principales irregularidades reportadas están relacionadas con las tasas de interés, los descuentos en restaurantes y la falta de información sobre los beneficios que deben recibir estos consumidores.

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¿Cuáles son los beneficios para jubilados y pensionados que más se incumplen?

De acuerdo con el informe de Acodeco, los principales motivos de los casos registrados fueron:

Tasas de interés: 97 casos.

Descuento del 25 % en restaurantes: 89 casos.

Falta de letreros informativos sobre los beneficios: 51 casos.

Negativa a aplicar descuentos: 49 casos.

Descuento del 25 % en transporte aéreo: 21 casos.

Préstamos personales y comerciales: 15 casos.

Estas seis categorías representan 322 de los 367 casos registrados durante los primeros nueve meses del año.

Acodeco impone multas por más de B/.36,000

Entre enero y septiembre de 2026, la Acodeco impuso 41 sanciones en primera y segunda instancias, por un monto total de B/.36,270.00, debido a infracciones relacionadas con los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987.

Las irregularidades vinculadas con las tasas de interés concentraron el mayor monto de las multas, con 10 sanciones por B/.19,600.00.

Por su parte, la falta de letreros informativos generó ocho sanciones por B/.1,555.00, mientras que los incumplimientos del descuento del 25 % en restaurantes dieron lugar a cuatro multas por B/.1,080.00.

Las demás sanciones estuvieron relacionadas con beneficios en hospitales y clínicas privadas, establecimientos de comida rápida con franquicias, transporte aéreo, hoteles, préstamos y medicamentos, entre otros servicios.

¿Qué hacer si un comercio no aplica los descuentos para jubilados?

La Acodeco recordó a los establecimientos comerciales y proveedores de servicios que deben cumplir con los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987 y mantener visibles los letreros informativos correspondientes.

Asimismo, exhortó a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad a conocer sus derechos y presentar una denuncia cuando consideren que un establecimiento no les ha aplicado los descuentos que les corresponden.

La entidad informó que continuará atendiendo los reportes y realizando fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de esta normativa en Panamá.