Terremoto en Panamá: entregan vivienda número 75 del proyecto 'Chantín pa' la Gente' a damnificados

La Alcaldía de Panamá continúa con la entrega de viviendas temporales a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026, mediante el proyecto 'Chantín pa' la Gente', una iniciativa que busca brindar espacios más seguros a quienes sufrieron afectaciones en sus hogares.

Marcos Peñaranda, representante de la Alcaldía de Panamá, informó que se realizó la entrega de la vivienda número 75, de un total de 127 unidades tipo contenedor que se tienen previstas para atender a las familias afectadas.

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Según explicó, estas estructuras buscan ofrecer mayor seguridad a las personas que todavía sienten temor debido a las réplicas registradas después del movimiento sísmico.

¿Cuántas viviendas entregará el proyecto 'Chantín pa' la Gente'?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Panamá, el proyecto contempla la instalación y entrega de 127 viviendas tipo contenedor, de las cuales 75 ya han sido entregadas.

Esto significa que todavía quedan 52 unidades pendientes para completar la cantidad anunciada.

Peñaranda destacó que la iniciativa ha sido posible gracias a las donaciones realizadas por ciudadanos panameños, quienes aportaron más de un millón de dólares para apoyar a los damnificados.

Familias afectadas por el terremoto continúan recibiendo apoyo

El terremoto del 9 de octubre provocó afectaciones en viviendas y otras infraestructuras de distintas comunidades del país, lo que motivó la puesta en marcha de iniciativas de asistencia humanitaria.

La Alcaldía de Panamá mantiene las entregas de las viviendas contempladas en 'Chantín pa' la Gente', con el objetivo de apoyar a las personas damnificadas.