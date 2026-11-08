Los Santos Nacionales - 8 de noviembre de 2026 - 11:55
A un mes del sismo, 25 familias tienen "techo nuevo" y 200 viviendas están en construcción
El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, dijo que a un mes del sismo que destruyó miles de viviendas en Panamá, unas 25 familias ya tienen techo nuevo y hay 200 viviendas en construcción. Detalló que ya se asignaron para construcción 1,300 casas y en las próximas semanas se buscará la autorización de asignación de otras 1,400 viviendas.