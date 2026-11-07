A casi 37 años de la invasión de 1989, darán sepultura a los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva

Los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, víctima de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989, serán restituidos e inhumados este lunes 9 de noviembre de 2026, según informó la Comisión 20 de Diciembre de 1989 .

El acto solemne se realizará a partir de las 11:00 a.m. en el Cementerio Jardín de Paz, ubicado en la ciudad de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Feriados en Panamá 2027: calendario de días libres, carnavales y fines de semana largos

Invasión: Comisión 20 de Diciembre realizará acto de restitución e inhumación

La ceremonia forma parte de las acciones relacionadas con la búsqueda, identificación y restitución de los restos de las víctimas de la invasión militar estadounidense a Panamá.

View this post on Instagram

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 ha desarrollado labores de investigación para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante la invasión y a la identificación de las personas fallecidas.

La restitución de los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva constituye un paso en este proceso de recuperación de la memoria histórica y reconocimiento de las víctimas.

¿Cuándo y dónde será la ceremonia?

De acuerdo con la información divulgada por la Comisión, el acto se desarrollará bajo el siguiente cronograma:

Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Cementerio Jardín de Paz, ciudad de Panamá.

Acto: restitución e inhumación de los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva.

La actividad se realizará a casi 37 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989.