Aprehenden en Los Andes a mujer de 20 años investigada por homicidio ocurrido en San Miguelito

Una mujer de 20 años fue aprehendida por unidades de la Policía Nacional por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 10 de febrero de 2026 , en el sector de Fátima-Perro Negro, distrito de San Miguelito . De acuerdo con la entidad, la sospechosa mantenía un oficio de aprehensión emitido por la Fiscalía de la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de San Miguelito .

Contenido de interés: Jubilados y pensionados: calendario de pagos restantes de 2026 y fecha del bono

Aprehensión en Los Andes: ¿Dónde fue aprehendida la mujer?

Una mujer de 20 años de edad fue aprehendida por la @policiadepanama por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 10 de febrero de 2026, en el sector de Fátima-Perro Negro, en el distrito de San Miguelito.



La entidad detalla que la sospechosa mantenía un oficio… pic.twitter.com/agRtrLgadl — Telemetro Reporta (@TReporta) November 7, 2026

La aprehensión se realizó en el sector de Los Andes, corregimiento de Amelia Denis de Icaza, como parte de las acciones policiales relacionadas con la investigación del homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias del crimen ni sobre la presunta participación de la mujer en el hecho.