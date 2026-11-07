Reservas de la CSS: revelan cómo se distribuyen B/.15 mil millones en inversiones y depósitos

Jubilaciones en Panamá | CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer cómo administra e invierte sus reservas financieras, mediante un informe actualizado al 30 de septiembre de 2026, que presenta los montos colocados en bonos, valores y depósitos a plazo fijo en Panamá y el extranjero.

De acuerdo con las cifras divulgadas por la institución, el total de inversiones y depósitos asciende a B/.15,254,163,996, distribuidos entre instrumentos financieros y depósitos bancarios.

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La CSS señaló que la publicación de esta información busca promover la transparencia y permitir que los asegurados, jubilados, pensionados y ciudadanos conozcan cómo se administran los recursos de la institución.

¿Cómo están distribuidas las inversiones y depósitos de la CSS?

El informe presenta la siguiente distribución:

Inversiones en valores: B/.10,673,981,000, equivalentes al 69.97 % del total.

Depósitos a plazo fijo: B/.4,580,182,996, que representan el 30.03 %.

Total de inversiones y depósitos: B/.15,254,163,996.

La institución reporta una tasa promedio ponderada de rendimiento del 5.54 % para el conjunto de inversiones y depósitos, según los indicadores incluidos en el documento.

¿Dónde invierte la CSS sus reservas financieras?

Dentro del portafolio de inversiones en valores, la CSS presenta recursos distribuidos entre emisores del Estado panameño, entidades privadas nacionales e instrumentos del extranjero.

Los montos se dividen de la siguiente manera:

Estado panameño: B/.8,584,863,000, equivalentes al 80.43 % del portafolio de valores.

Sector privado panameño: B/.332,318,000, que representan el 3.11 %.

Inversiones en el extranjero: B/.1,756,800,000, equivalentes al 16.46 %.

Entre las inversiones relacionadas con el Estado panameño destacan los bonos globales, bonos y notas del Tesoro, letras del Tesoro y valores emitidos por entidades bancarias oficiales.

CSS mantiene inversiones en bancos y empresas de Panamá

El informe también detalla inversiones en instituciones financieras y empresas privadas panameñas.

Entre las entidades mencionadas se encuentran Global Bank, Banistmo, BICSA, Bladex, Prival, Multibank y Banco Aliado.

Además, figuran inversiones en empresas como Elektra Noreste, Copa Holdings y Empresas Melo.

Por su parte, la banca oficial incluye instrumentos del Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros.

¿En qué países mantiene inversiones la CSS?

La institución también reporta inversiones en instrumentos financieros internacionales.

Entre los países mencionados en el informe se encuentran:

Chile.

Perú.

México.

Estados Unidos.

Emiratos Árabes Unidos.

Qatar.

El documento incluye inversiones en bonos soberanos y entidades bancarias extranjeras, con información sobre montos, plazos y tasas de rendimiento.

¿Dónde consultar el informe completo de inversiones de la CSS?

Los asegurados, jubilados, pensionados y ciudadanos interesados pueden consultar el documento publicado por la Caja de Seguro Social, denominado CSS — Inversiones y Depósitos al 30 de septiembre de 2026.

El informe contiene información sobre la distribución de los recursos, las entidades emisoras, los instrumentos financieros, los plazos y las tasas de rendimiento reportadas.