CSS extiende plazo para el pago de cuotas obrero-patronales en cuatro provincias afectadas por el terremoto

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la extensión de los plazos para la facturación y el pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2026, como medida de apoyo a los empleadores afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre.
Según informó la institución, los empleadores beneficiados podrán regularizar sus obligaciones obrero-patronales sin recargos adicionales, siempre que cumplan con los nuevos plazos establecidos.
CSS: nuevas fechas para pagar las cuotas obrero-patronales de 2026
La Caja de Seguro Social detalló el calendario de prórrogas para los tres meses incluidos en la medida:
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Septiembre de 2026:
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Prórroga de facturación: 15 de noviembre de 2026.
Fecha límite de pago: 31 de diciembre de 2026.
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Octubre de 2026:
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Prórroga de facturación: 15 de diciembre de 2026.
Fecha límite de pago: 31 de diciembre de 2026.
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Noviembre de 2026:
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Prórroga de facturación: 15 de enero de 2027.
Fecha límite de pago: 31 de enero de 2027.
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