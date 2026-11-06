Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2026 - 15:45

CSS extiende plazo para el pago de cuotas obrero-patronales en cuatro provincias afectadas por el terremoto

La CSS anunció una prórroga para la facturación y el pago de las cuotas obrero-patronales de septiembre, octubre y noviembre de 2026.

CSS extiende plazo para el pago de cuotas obrero-patronales.

CSS extiende plazo para el pago de cuotas obrero-patronales.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la extensión de los plazos para la facturación y el pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2026, como medida de apoyo a los empleadores afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La disposición está dirigida a los empleadores de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, donde el movimiento sísmico provocó afectaciones que han impactado las actividades económicas.

Según informó la institución, los empleadores beneficiados podrán regularizar sus obligaciones obrero-patronales sin recargos adicionales, siempre que cumplan con los nuevos plazos establecidos.

CSS: nuevas fechas para pagar las cuotas obrero-patronales de 2026

La Caja de Seguro Social detalló el calendario de prórrogas para los tres meses incluidos en la medida:

  • Septiembre de 2026:

    • Prórroga de facturación: 15 de noviembre de 2026.

    • Fecha límite de pago: 31 de diciembre de 2026.

  • Octubre de 2026:

    • Prórroga de facturación: 15 de diciembre de 2026.

    • Fecha límite de pago: 31 de diciembre de 2026.

  • Noviembre de 2026:

    • Prórroga de facturación: 15 de enero de 2027.

    • Fecha límite de pago: 31 de enero de 2027.

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