Temblor en Panamá hoy 6 de noviembre: reportan sismo de magnitud 5.0 cerca de Tonosí

Un sismo de magnitud preliminar 5.0 se registró este viernes 6 de noviembre de 2026, a las 2:06 p.m., según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGUP). De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 31 kilómetros al este de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad de 10 kilómetros.

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Detalles del sismo registrado en Panamá este viernes

*ACTUALIZACIÓN*

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-11-06

Hora: 2:06:52PM hora local

Magnitud: 5.0

Profundidad: 10km

Localizado en Panamá a 31km al este de Tonosí — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) November 6, 2026

El Instituto de Geociencias proporcionó los siguientes datos:

Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.

Hora: 2:06:52 p.m. (hora local).

Magnitud: 5.0.

Profundidad: 10 kilómetros.

Ubicación: 31 kilómetros al este de Tonosí, Panamá.

Estado del reporte: preliminar.

Por el momento, no se dispone de información confirmada sobre daños materiales o personas afectadas.

Las autoridades podrán actualizar la magnitud, profundidad y ubicación del evento una vez concluyan los análisis correspondientes.