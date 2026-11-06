Temblor en Panamá hoy 6 de noviembre: reportan sismo de magnitud 5.0 cerca de Tonosí

Un sismo de magnitud preliminar 5.0 se registró este viernes 6 de noviembre de 2026, a las 2:06 p.m., según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGUP). De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 31 kilómetros al este de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad de 10 kilómetros.
Detalles del sismo registrado en Panamá este viernes
El Instituto de Geociencias proporcionó los siguientes datos:
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Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.
Hora: 2:06:52 p.m. (hora local).
Magnitud: 5.0.
Profundidad: 10 kilómetros.
Ubicación: 31 kilómetros al este de Tonosí, Panamá.
Estado del reporte: preliminar.
Por el momento, no se dispone de información confirmada sobre daños materiales o personas afectadas.
Las autoridades podrán actualizar la magnitud, profundidad y ubicación del evento una vez concluyan los análisis correspondientes.