Los Santos Nacionales -  6 de noviembre de 2026 - 14:32

Temblor en Panamá hoy 6 de noviembre: reportan sismo de magnitud 5.0 cerca de Tonosí

Un sismo de magnitud preliminar 5.0 se registró este viernes 6 de noviembre a las 2:06 p.m., a 31 kilómetros al este de Tonosí, Panamá.

Sismo en Tonosí

Sismo en Tonosí

@IGUP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un sismo de magnitud preliminar 5.0 se registró este viernes 6 de noviembre de 2026, a las 2:06 p.m., según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGUP). De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 31 kilómetros al este de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad de 10 kilómetros.

Detalles del sismo registrado en Panamá este viernes

El Instituto de Geociencias proporcionó los siguientes datos:

  • Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.

  • Hora: 2:06:52 p.m. (hora local).

  • Magnitud: 5.0.

  • Profundidad: 10 kilómetros.

  • Ubicación: 31 kilómetros al este de Tonosí, Panamá.

  • Estado del reporte: preliminar.

Por el momento, no se dispone de información confirmada sobre daños materiales o personas afectadas.

Las autoridades podrán actualizar la magnitud, profundidad y ubicación del evento una vez concluyan los análisis correspondientes.

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