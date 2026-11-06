Panamá Nacionales -

Autoridades evaluarán la próxima semana las afectaciones en comercios tras el terremoto

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que la próxima semana habrá una reunión para abordar sobre todas las afectaciones registrados en comercios y empresas tras el terremoto del 9 de octubre “para ir a Gabinete y evaluar qué tipo de apoyo, además del que ya se ha anunciado, los 100 millones de dólares en préstamos para la micro y pequeña empresa”, se les podría brindar.