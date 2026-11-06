Panamá busca apoyo tecnológico de Japón para prevenir desastres y mejorar gestión de residuos

Durante una reunión entre el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, de Panamá, Carlos Guevara Mann, y el embajador de Japón, Hironori Kiryu, buscan fortalecer sus relaciones de cooperación en áreas estratégicas como la prevención de desastres naturales, la gestión de residuos sólidos y el uso pacífico de la energía nuclear.

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Japón brindó ayuda tras el terremoto

Durante el encuentro, el viceministro agradeció al Gobierno japonés la donación de cuatro toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen carpas, colchones y sacos de dormir para las personas afectadas por el reciente terremoto.

Por su parte, el embajador Kiryu expresó su solidaridad con las familias afectadas y destacó la experiencia de Japón en materia de prevención y reducción del riesgo sísmico.

Como parte de las conversaciones, Panamá planteó la posibilidad de fortalecer las capacidades de monitoreo del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, así como ampliar las oportunidades de capacitación para el personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Tecnología japonesa para el manejo de residuos

Otro de los puntos abordados fue la gestión de residuos sólidos, donde ambas delegaciones analizaron el posible aporte de la experiencia y tecnología japonesa para mejorar este sector en Panamá.

Panamá y Japón analizan nuevas alianzas en prevención de sismos. Cortesía

Cooperación en energía nuclear

En cuanto al uso pacífico de la energía nuclear, Panamá presentó los proyectos que desarrolla junto al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como parte del ciclo de cooperación técnica 2028-2029.

Las iniciativas contemplan áreas como seguridad radiológica, producción de radiofármacos, hidrología isotópica y conservación del patrimonio cultural.

Japón podría participar en tres encuentros internacionales

Durante la reunión, el viceministro también manifestó el interés de Panamá en contar con la participación de Japón en tres encuentros internacionales que se realizarán en el país en diciembre próximo.

Entre ellos figuran la Reunión Interministerial sobre la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Conferencia General del OPANAL y la Reunión Ministerial de la Comunidad de Democracias.

Con estos acercamientos, Panamá busca ampliar los espacios de cooperación con Japón y aprovechar su experiencia en tecnología, prevención de desastres y desarrollo de capacidades en sectores estratégicos.