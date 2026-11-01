Clima en Panamá: SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias en la tarde

SINAPROC - Imagen que muestra la diversidad del clima en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias para distintas regiones de Panamá, con vigencia hasta las 2:00 p.m. , ante las condiciones meteorológicas que afectan varios sectores del territorio nacional.

La entidad solicita a la población mantener las medidas de precaución, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

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Clima en Panamá: ¿qué regiones están bajo aviso por lluvias?

De acuerdo con la información compartida por SINAPROC, las áreas contempladas en el aviso son:

Colón: Costa Arriba y Costa Abajo.

Comarca Guna Yala.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Coclé: sector norte.

Chiriquí: Tierras Altas y Tierras Bajas.

Veraguas.

Los Santos.

Panamá y Panamá Oeste.

Darién.

Bocas del Toro.

El aviso de corto plazo contempla lluvias hasta las 2:00 p.m. en las regiones señaladas.

SINAPROC mantiene aviso de prevención hasta el 3 de noviembre

Además del aviso de corto plazo, SINAPROC mantiene una advertencia preventiva por lluvias y tormentas hasta el martes 3 de noviembre de 2026, debido a la inestabilidad atmosférica prevista en gran parte del país.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), un sistema de baja presión sobre el mar Caribe favorece las condiciones para la formación de lluvias.

Las autoridades advierten sobre posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Recomendaciones de SINAPROC ante las lluvias

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:

Evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas y zonas propensas a deslizamientos.

Vigilar el nivel de los ríos y quebradas cercanos a las viviendas.

Mantener limpios los desagües y canales de drenaje.

Prestar especial atención a niños y adultos mayores.

Seguir los comunicados oficiales del SINAPROC y del IMHPA.

Para reportar emergencias, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 520-4426, del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

Las autoridades reiteran el llamado a mantener las medidas preventivas durante las próximas horas.