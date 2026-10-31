Días feriados de noviembre y diciembre de 2026: cuándo descansan los trabajadores

Días feriados de noviembre y diciembre de 2026

Con la llegada de las Fiestas Patrias y las celebraciones de fin de año, los trabajadores en Panamá se preparan para los últimos días de descanso obligatorio de 2026. El calendario contempla fechas importantes durante noviembre y diciembre , incluido un lunes libre por el Día de Duelo Nacional, que este año coincide con domingo.

De acuerdo con el Código de Trabajo, los días de fiesta o duelo nacional son de descanso obligatorio, aunque algunas actividades y servicios pueden requerir personal durante estas fechas.

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¿Cuáles son los feriados de noviembre de 2026 en Panamá?

Noviembre concentra cuatro días de descanso obligatorio por las celebraciones patrias:

Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

Martes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.

Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

Estas fechas están contempladas en el artículo 46 del Código de Trabajo.

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¿Qué días libres tendrán los trabajadores en diciembre de 2026?

Durante diciembre, Panamá contará con las siguientes fechas de fiesta o duelo nacional:

Martes 8 de diciembre: Día de las Madres.

Domingo 20 de diciembre: Día de Duelo Nacional por las víctimas de la invasión estadounidense de 1989.

Lunes 21 de diciembre: Descanso obligatorio por coincidir el 20 de diciembre con domingo.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El lunes 21 de diciembre permitirá disfrutar de un fin de semana largo a quienes habitualmente descansan sábados y domingos.

¿Qué pasa cuando un feriado cae domingo en Panamá?

El artículo 47 del Código de Trabajo establece que, cuando un día de fiesta o duelo nacional coincide con domingo, el lunes siguiente se habilita como día de descanso semanal obligatorio.

Por esta razón, aunque el Día de Duelo Nacional se conmemora el domingo 20 de diciembre, el descanso correspondiente se disfrutará el lunes 21.

¿Qué ocurre si un trabajador debe laborar durante un feriado?

Los trabajadores que deban prestar servicios durante días de fiesta o duelo nacional tienen derecho a la remuneración y los recargos establecidos en el Código de Trabajo.

El pago correspondiente dependerá de las disposiciones legales aplicables y de las condiciones en las que se realice la jornada.

Es importante que tanto empleadores como trabajadores tengan presentes estas fechas para organizar sus actividades durante los últimos meses del año.