Jubilados y pensionados en Panamá: estos son los nuevos descuentos aprobados

Los jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá podrán acceder a nuevos descuentos en medicamentos, tratamientos médicos, servicios de telecomunicaciones y equipos de asistencia, tras la aprobación del Proyecto de Ley 746 en la Asamblea Nacional, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987.

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¿Cuáles son los nuevos descuentos para jubilados y pensionados?

El Proyecto de Ley 746 contempla beneficios en diferentes productos y servicios, entre ellos:

Salud y medicamentos

20% de descuento en medicamentos , con receta médica, excepto los de libre venta.

25% en consultas de medicina general y especialidades médicas y quirúrgicas.

15% en servicios de optometría y oftalmología.

20% en exámenes de laboratorio.

30% en servicios radiológicos.

30% en procedimientos, tratamientos, medicamentos e insumos relacionados con la atención oncológica.

Equipos de asistencia y movilidad

20% en prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros equipos de asistencia.

20% en pañales para adultos.

20% en alquiler, reparación y mantenimiento de equipos de asistencia y movilidad , sujeto a certificación médica.

15% en elementos para adecuaciones básicas de la vivienda principal, como rampas, pasamanos, barras de apoyo y superficies antideslizantes, bajo las condiciones establecidas.

Servicios y otros beneficios

25% en el consumo individual en restaurantes , con las excepciones contempladas en la normativa.

20% en servicios de internet y televisión por cable , para contratos residenciales a nombre del beneficiario que no superen los B/.50.00.

20% en telefonía móvil , para un solo número y contratos que no superen los B/.30.00.

20% en la tasa de aseo , bajo las condiciones establecidas.

20% en determinados gastos notariales y registrales relacionados con viviendas que cumplan los requisitos legales.

25% en ataúdes, urnas y servicios funerarios, cuando el fallecido sea beneficiario de la ley.

El proyecto también contempla exoneraciones tributarias para determinados insumos médicos, como bolsas de colostomía, sondas urinarias y otros productos sujetos a los requisitos establecidos.

¿Quiénes podrán recibir los descuentos?

La propuesta establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad que cumplan con los criterios contemplados en la normativa.

Entre los grupos mencionados se encuentran:

Mujeres de 55 años o más .

Hombres de 60 años o más .

Jubilados y pensionados, según las disposiciones aplicables.

Extranjeros con residencia permanente en Panamá que cumplan los requisitos legales.

Para acreditar su condición, los beneficiarios podrán presentar la documentación correspondiente, como la cédula de identidad personal, el carné de jubilado o pensionado o el documento de residencia permanente, según corresponda.

¿Cuándo entrarán en vigencia los nuevos descuentos?

Aunque el Proyecto de Ley 746 fue aprobado por la Asamblea Nacional, los nuevos beneficios no comenzarán a aplicarse inmediatamente.

El documento establece que la normativa entrará en vigencia seis meses después de su promulgación.

Por lo tanto, será necesario esperar la sanción presidencial y la publicación de la ley en la Gaceta Oficial para determinar la fecha exacta en que los beneficiarios podrán acceder a los descuentos.

El presidente José Raúl Mulino anunció que procederá con la sanción del proyecto el lunes 2 de noviembre de 2026.