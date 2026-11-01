Panamá se corona campeón invicto de la Copa de Naciones de Futsal Nicaragua 2026 tras vencer a Cuba

La selección de futsal de Panamá se coronó campeona de la Copa de Naciones Nicaragua 2026, luego de vencer a Cuba en la gran final y completar una participación invicta en el torneo internacional, según anunció la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

El conjunto nacional consiguió el título sin conocer la derrota durante la competición, sumando un nuevo logro para el fútbol sala panameño.

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Panamá conquista la Copa de Naciones de Futsal 2026

A través de sus redes sociales, la FEPAFUT felicitó a los integrantes de la selección nacional por conquistar el campeonato disputado en Nicaragua.

¡ CAMPEONES 2026 !



Felicitaciones a nuestra #PanamáFutsal al coronarse campeones de la Copa de Naciones Nicaragua 2026, tras vencer a Cuba en la final y además hacerlo de manera INVICTA.



¡VAMOOOOOS !#MareaQueLate pic.twitter.com/EuoMPNarHI — FEPAFUT (@fepafut) November 1, 2026

“¡CAMPEONES 2026! Felicitaciones a nuestra #PanamáFutsal al coronarse campeones de la Copa de Naciones Nicaragua 2026, tras vencer a Cuba en la final y además hacerlo de manera INVICTA”, destacó la federación. “¡CAMPEONES 2026! Felicitaciones a nuestra #PanamáFutsal al coronarse campeones de la Copa de Naciones Nicaragua 2026, tras vencer a Cuba en la final y además hacerlo de manera INVICTA”, destacó la federación.

La victoria sobre Cuba permitió a Panamá levantar el trofeo y cerrar su participación sin derrotas.

Panamá Futsal celebra un nuevo título internacional

El campeonato representa un resultado destacado para la selección panameña de futsal, que logró imponerse en la final y mantenerse invicta durante el certamen.

La FEPAFUT celebró el desempeño del equipo nacional y reconoció la conquista del título de la Copa de Naciones Nicaragua 2026.