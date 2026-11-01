Panamá se corona campeón invicto de la Copa de Naciones de Futsal Nicaragua 2026 tras vencer a Cuba

La selección de futsal de Panamá se coronó campeona de la Copa de Naciones Nicaragua 2026, luego de vencer a Cuba en la gran final y completar una participación invicta en el torneo internacional, según anunció la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).
Panamá conquista la Copa de Naciones de Futsal 2026
A través de sus redes sociales, la FEPAFUT felicitó a los integrantes de la selección nacional por conquistar el campeonato disputado en Nicaragua.
La victoria sobre Cuba permitió a Panamá levantar el trofeo y cerrar su participación sin derrotas.
Panamá Futsal celebra un nuevo título internacional
El campeonato representa un resultado destacado para la selección panameña de futsal, que logró imponerse en la final y mantenerse invicta durante el certamen.
La FEPAFUT celebró el desempeño del equipo nacional y reconoció la conquista del título de la Copa de Naciones Nicaragua 2026.