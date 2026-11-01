IDAAN advierte posibles cortes de agua potable en Panamá por fuertes lluvias

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) emitió este sábado 31 de octubre de 2026 un aviso preventivo ante posibles reducciones en la producción de agua potable, debido a las fuertes lluvias pronosticadas para distintas regiones de Panamá.

La institución explicó que las condiciones meteorológicas previstas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) podrían incrementar los niveles de turbiedad en las fuentes de agua cruda que abastecen a las plantas potabilizadoras.

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Contenido de interés: SINAPROC extiende aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 3 de noviembre

Esta situación podría provocar baja presión o interrupciones temporales del suministro en las comunidades que dependen de las plantas afectadas.

¿Por qué podrían registrarse cortes de agua potable en Panamá?

Aviso preventivo ante posibles reducciones en la producción de agua potable por lluvias.@311Panama pic.twitter.com/yC83QTu5UW — IDAAN (@IDAANinforma) October 31, 2026

De acuerdo con el IDAAN, las precipitaciones intensas pueden provocar crecidas de ríos y arrastre de sedimentos, lo que aumenta la turbiedad del agua que ingresa a las plantas potabilizadoras.

Ante estas condiciones, algunas instalaciones podrían verse obligadas a reducir su producción o suspender temporalmente las operaciones para proteger los equipos y garantizar la calidad del agua potable.

Entre las posibles afectaciones se encuentran:

Baja presión de agua potable en las comunidades abastecidas por las plantas afectadas.

Interrupciones temporales del suministro debido a la reducción de la producción.

Suspensiones preventivas de operaciones en potabilizadoras que registren altos niveles de turbiedad.

El aviso es de carácter preventivo y no significa que todas las plantas potabilizadoras del país hayan suspendido sus operaciones.

IDAAN recomienda almacenar agua potable ante posibles interrupciones

Ante el pronóstico de lluvias, la institución exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas para reducir el impacto de eventuales afectaciones al servicio.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Almacenar agua potable en recipientes limpios y debidamente tapados para cubrir las necesidades básicas del hogar.

Utilizar el agua de manera responsable , evitando el desperdicio y priorizando el consumo, la higiene y la preparación de alimentos.

Mantenerse informado sobre el estado de las plantas potabilizadoras y posibles interrupciones del servicio.

Los usuarios pueden consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales del IDAAN:

Lluvias en Panamá podrían afectar el suministro durante las Fiestas Patrias

El aviso preventivo del IDAAN coincide con las condiciones de inestabilidad atmosférica pronosticadas por el IMHPA para los próximos días.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el martes 3 de noviembre de 2026, ante el riesgo de crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las precauciones necesarias durante este periodo de lluvias.