Sismo en Panamá hoy: Geociencias ajusta magnitud a 5.9 y descarta alerta de tsunami

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá actualizó la información del sismo registrado este sábado 31 de octubre de 2026 y confirmó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud revisada de 5.9, en lugar de los 6.1 reportados inicialmente.

El evento ocurrió a las 10:50:19 a.m., con una profundidad de 3 kilómetros y epicentro localizado a 20 kilómetros al noreste de Tonosí, según los datos revisados por la institución.

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Geociencias actualiza los datos del sismo registrado en Panamá

El Instituto de Geociencias presentó la siguiente información oficial del movimiento sísmico:

Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.

Hora: 10:50:19 a.m. (hora local).

Magnitud revisada: 5.9.

Profundidad: 3 kilómetros.

Epicentro: 20 kilómetros al noreste de Tonosí.

Estado del reporte: revisado.

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La actualización modifica la magnitud, profundidad y ubicación inicialmente comunicadas por la entidad.

SINAPROC mantiene monitoreo tras el sismo en Panamá

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica, en coordinación con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con el balance preliminar de la institución, hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas heridas como consecuencia del movimiento telúrico.

Las autoridades advirtieron que la actividad sísmica puede continuar, por lo que recomendaron a la población mantenerse preparada ante posibles réplicas.

¿Qué hacer ante posibles réplicas del sismo?

SINAPROC compartió las siguientes recomendaciones de seguridad:

Mantenerse informado mediante los canales oficiales de SINAPROC y Geociencias.

Evitar compartir rumores, audios o publicaciones sin verificar.

Revisar las condiciones de las viviendas y no ingresar a estructuras con daños visibles.

Identificar zonas seguras y mantener despejadas las rutas de evacuación.

Preparar una mochila de emergencia y revisar el plan familiar de respuesta.

Durante un sismo, agacharse, cubrirse y sujetarse, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

En zonas costeras, si se percibe un sismo fuerte o prolongado, evacuar hacia terrenos elevados sin esperar una alerta oficial.

La institución recordó que los sismos no pueden predecirse con exactitud, por lo que pidió a la ciudadanía evitar mensajes alarmistas sobre supuestos nuevos movimientos telúricos. Para reportar emergencias, están disponibles las líneas 520-4429 y 911.