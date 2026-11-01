¡Feliz Día del Niño! Actividades para celebrar hoy domingo 1 de noviembre

Panamá celebra hoy, domingo 1 de noviembre de 2026, el Día del Niño y la Niña , una fecha dedicada a reconocer los derechos, el bienestar y la importancia de la niñez. Para conmemorar esta ocasión, las familias podrán disfrutar de actividades recreativas y espacios de entretenimiento, entre ellos una jornada organizada por la Alcaldía de Panamá en el Parque Recreativo y Cultural Omar.

La celebración representa una oportunidad para compartir con los más pequeños mediante juegos, dinámicas y actividades al aire libre.

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Contenido de interés: ¿Habrá día libre por el Día del Niño este 1 de noviembre?

Día del Niño en Panamá: actividades para disfrutar hoy en el Parque Omar

La Alcaldía de Panamá anunció que este domingo 1 de noviembre contará con un espacio especial para celebrar el Día del Niño y la Niña en el Parque Recreativo y Cultural Omar.

Los detalles de la actividad son los siguientes:

Lugar: Parque Recreativo y Cultural Omar.

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

Horario: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Organizador: Alcaldía de Panamá.

La jornada contará con un stand municipal donde los niños podrán participar en actividades recreativas y disfrutar de sorpresas preparadas para la celebración.

Entre las opciones anunciadas para las festividades infantiles se encuentran juegos, dinámicas familiares y actividades de entretenimiento.

¿Por qué se celebra el Día del Niño el 1 de noviembre en Panamá?

La Ley 453 de 2024 restituyó la celebración del Día del Niño y la Niña al 1 de noviembre, después de que durante varios años esta conmemoración se realizara en julio.

La fecha busca promover el reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas, así como fomentar su bienestar y desarrollo integral.

¿El Día del Niño es feriado en Panamá?

Aunque el Día del Niño y la Niña se celebra a nivel nacional, el 1 de noviembre no constituye un día de descanso obligatorio para los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo de Panamá.

Este año, la celebración coincide con domingo, lo que permite a muchas familias aprovechar el fin de semana para compartir con sus hijos y participar en las actividades programadas.

Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Panamá para conocer cualquier actualización sobre la jornada recreativa.