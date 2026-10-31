Réplica de 5.9 en Panamá: SINAPROC reporta posibles afectaciones en viviendas y evacuaciones preventivas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene las labores de evaluación en distintas provincias y comarcas del país, luego de la réplica de magnitud 5.9 registrada este sábado 31 de octubre a las 10:50 a.m., de acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP).

En un informe emitido a las 12:57 p.m., la entidad indicó que, hasta ese momento, no se reportaban personas heridas ni fallecidas como consecuencia de este movimiento sísmico.

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¿Qué daños se reportan tras la réplica?

En la provincia de Los Santos se informó sobre posibles afectaciones en viviendas que ya habían resultado dañadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

En cuanto a los albergues, sus ocupantes reportaron haber sentido el movimiento con fuerza, pero no se notificaron novedades al momento del balance.

Sobre los servicios básicos, SINAPROC detalló lo siguiente:

- Electricidad: Cañas se mantenía sin suministro eléctrico. El resto de las áreas reportaba el servicio operativo y sin interrupciones.

- Telecomunicaciones: En Cañas se reportó baja señal de telefonía.

- Agua potable: Los sistemas de suministro no presentaban afectaciones derivadas de este evento.

- Carreteras y puentes: El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó verificaciones y no reportó daños hasta ese momento.

Hospitales y centros de salud aplicaron protocolos de evacuación

@IGUP

El informe también señala que varias instalaciones de salud activaron protocolos de evacuación preventiva. Entre ellas figuran los hospitales Anita Moreno, Joaquín Pablo Sayas, Cecilio Castillero y Gustavo Nelson Collado, además de centros de salud en Guararé, Pedasí, Las Minas, Los Pozos y San Isidro.

SINAPROC indicó que, hasta la hora del reporte, no se habían registrado afectaciones adicionales en estas instalaciones. También se informó que las provincias de Veraguas, Coclé, San Miguelito y Bocas del Toro no reportaban novedades.

Isla Cañas realizó evacuación preventiva

Como parte de las acciones inmediatas, se efectuó una evacuación preventiva en Isla Cañas, cuyos resultados fueron reportados sin novedad.

Las autoridades también recomendaron mantener precaución durante la navegación de pesca artesanal. Los centros de operaciones de emergencia de Los Santos, Herrera y Veraguas permanecían activos y continuaban con las labores de atención.

Mientras tanto, las operaciones de agua, saneamiento e higiene (WASH) seguían enfocadas en la atención de los albergues.

Balance de afectados por el terremoto del 9 de octubre

SINAPROC recordó que, como resultado del evento principal del 9 de octubre, se habían evaluado 18,842 personas y contabilizado 60,848 personas afectadas.

La entidad advirtió que estas cifras podrían aumentar tras la réplica registrada este sábado, mientras continúan las evaluaciones en las zonas impactadas.