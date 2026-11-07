Sábado de lluvias en Panamá: SINAPROC extiende aviso hasta las 11:59 p.m. en estas regiones

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió el aviso de prevención y monitoreo por lluvias para este sábado 7 de noviembre de 2026, debido a las condiciones meteorológicas que podrían afectar distintas regiones de Panamá durante la jornada.
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¿Qué provincias están bajo aviso de prevención por lluvias?
El SINAPROC detalló que el aviso comprende las siguientes provincias y comarcas:
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Bocas del Toro.
Chiriquí.
Veraguas.
Herrera.
Los Santos.
Coclé.
Panamá Oeste.
Panamá.
Darién, específicamente el distrito de Chepigana.
Comarca Ngäbe-Buglé.
Comarca Emberá-Wounaan.
SINAPROC recomienda tomar precauciones ante las lluvias
Ante las condiciones lluviosas previstas, se recomienda a la ciudadanía evitar cruzar ríos o quebradas con niveles elevados, así como mantenerse alerta en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.
Los conductores también deben extremar las precauciones en carreteras con acumulación de agua o visibilidad reducida.
Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y podrían actualizar las recomendaciones de prevención según la evolución de las lluvias.