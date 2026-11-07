Panamá Nacionales -  7 de noviembre de 2026 - 10:14

Sábado de lluvias en Panamá: SINAPROC extiende aviso hasta las 11:59 p.m. en estas regiones

El SINAPROC extendió el monitoreo preventivo por lluvias hasta las 11:59 p.m. de este sábado 7 de noviembre de 2026.

SINAPROC - Lluvias

SINAPROC - Lluvias

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió el aviso de prevención y monitoreo por lluvias para este sábado 7 de noviembre de 2026, debido a las condiciones meteorológicas que podrían afectar distintas regiones de Panamá durante la jornada.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, la medida se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. de este sábado, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

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¿Qué provincias están bajo aviso de prevención por lluvias?

El SINAPROC detalló que el aviso comprende las siguientes provincias y comarcas:

  • Bocas del Toro.

  • Chiriquí.

  • Veraguas.

  • Herrera.

  • Los Santos.

  • Coclé.

  • Panamá Oeste.

  • Panamá.

  • Darién, específicamente el distrito de Chepigana.

  • Comarca Ngäbe-Buglé.

  • Comarca Emberá-Wounaan.

SINAPROC recomienda tomar precauciones ante las lluvias

Ante las condiciones lluviosas previstas, se recomienda a la ciudadanía evitar cruzar ríos o quebradas con niveles elevados, así como mantenerse alerta en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Los conductores también deben extremar las precauciones en carreteras con acumulación de agua o visibilidad reducida.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y podrían actualizar las recomendaciones de prevención según la evolución de las lluvias.

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