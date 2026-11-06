Cuarto pago del MIDES: ¿cuánto se pagará y quiénes lo recibirán el 16 de noviembre?

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció que el último pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) comenzará el próximo lunes 16 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre, beneficiando a 189,582 personas en todo el país.

Para cumplir con este desembolso, la institución destinará un total de B/.55,248,870.00, correspondiente a las transferencias económicas de cuatro programas de asistencia social dirigidos a diferentes sectores de la población.

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Los pagos se realizarán en dos períodos, según la modalidad de cobro de los beneficiarios.

¿Cuándo comienza el último pago del MIDES en 2026?

De acuerdo con el calendario anunciado por el MIDES, las fechas de pago serán las siguientes:

Del lunes 16 al viernes 27 de noviembre de 2026: beneficiarios que reciben sus transferencias mediante la Tarjeta Clave Social.

Del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre de 2026: beneficiarios que residen en áreas de difícil acceso, donde se realizarán los desembolsos correspondientes.

La institución estableció estas fechas para organizar la entrega de los recursos económicos a las personas inscritas en los programas sociales.

¿Quiénes podrán cobrar el último pago del MIDES?

El desembolso está dirigido a los beneficiarios activos de cuatro programas de transferencia monetaria condicionada:

120 a los 65: programa de asistencia económica dirigido a adultos mayores de 65 años que cumplen con los requisitos establecidos.

Red de Oportunidades: brinda apoyo económico a hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Ángel Guardián: destinado a personas con discapacidad severa en situación de dependencia que cumplen con los criterios del programa.

Bono Alimenticio Nutricional: dirigido a familias beneficiarias de este programa de apoyo alimentario.