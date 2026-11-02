Terremoto en Panamá: MIDES atiende 673 casos de adultos mayores afectados en Herrera

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó este lunes 2 de noviembre que ha atendido 673 casos de intervención con adultos mayores en la provincia de Herrera, tras el terremoto del pasado 9 de octubre y sus múltiples réplicas, que provocaron daños en viviendas y agravaron las condiciones de vulnerabilidad de algunas personas.

Entre los afectados se encuentran adultos mayores que viven solos, carecen de familiares que puedan brindarles cuidados o necesitan asistencia especializada debido a sus condiciones de salud.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: MIDES habilita 62 CAIPI y evalúa otros 35 tras el sismo en Panamá

Las intervenciones incluyen atención psicológica, evaluaciones de las condiciones de vida, ayuda social, seguimiento de situaciones de abandono y coordinación de traslados hacia lugares seguros.

MIDES brinda atención psicológica a adultos mayores afectados por el terremoto

La institución mantiene equipos de trabajo social y profesionales de atención psicológica en las comunidades afectadas, donde brinda acompañamiento a adultos mayores que presentan estrés, ansiedad y preocupación tras el movimiento sísmico.

Como parte de estas acciones, el MIDES reforzó la atención mediante la Línea 147, disponible las 24 horas para ofrecer orientación y apoyo psicológico.

Las intervenciones se desarrollan bajo la coordinación de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, junto con los equipos provinciales y otras instituciones que participan en la respuesta a la emergencia.

Adultos mayores de Los Pozos son trasladados a un hogar de atención especializada

Uno de los casos atendidos fue el de Herminio Barría, de 81 años, quien quedó solo después de que el terremoto destruyera su vivienda en el corregimiento de El Cedro, distrito de Los Pozos.

Debido a su situación de vulnerabilidad y a la necesidad de recibir cuidados permanentes, el MIDES coordinó su traslado al Hogar Leonístico para Ancianos de Azuero, ubicado en Chitré.

Al mismo centro también fue trasladada Maximina Gómez, de 85 años, residente del distrito de Los Pozos.

Aunque Maximina vive con su esposo, la institución explicó que, debido a la avanzada edad de ambos, él no puede brindarle los cuidados que necesita. Además, no cuenta con familiares cercanos que puedan hacerse cargo de su atención.

Ambos adultos mayores recibirán cuidados especializados en un entorno seguro, bajo la supervisión de personal capacitado.

Adulto mayor con movilidad reducida regresa a su vivienda tras evaluación del MIVIOT

Otra de las intervenciones se realizó en la barriada Omar Torrijos, corregimiento de Las Cabras, donde reside Martín Cruz, beneficiario del programa Ángel Guardián, quien presenta atrofia muscular y movilidad reducida.

Durante el terremoto, Martín tuvo que ser evacuado de su vivienda en una cama y trasladado a la casa de un vecino para garantizar su seguridad.

Posteriormente, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) verificó que su residencia era habitable.

Tras la evaluación, el MIDES coordinó con el Ministerio de Salud (MINSA) su regreso a casa en una ambulancia.

Como parte de la asistencia, recibió pañales para adultos, artículos de aseo, agua embotellada y otros insumos básicos.

Más de 3,300 damnificados permanecen en albergues temporales

De acuerdo con el último informe del MIDES, la institución brinda acompañamiento a 113 albergues temporales, entre carpas y toldas, que acogen aproximadamente a 3,356 personas damnificadas, correspondientes a 886 familias.

Además, los equipos técnicos han visitado a más de 12,156 personas, pertenecientes a unas 3,100 familias en las áreas afectadas por el terremoto y sus réplicas.

Miriam Vásquez, directora regional del MIDES en Herrera, hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar el cuidado y la protección de los adultos mayores, prestar atención a sus necesidades y contribuir a que vivan en condiciones dignas y seguras.

La institución reiteró que continuará con las intervenciones sociales y el acompañamiento a las personas en condición de vulnerabilidad en las comunidades afectadas.