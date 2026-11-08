Los Santos Nacionales -

La Villa de Los Santos pasará un 10 de noviembre sin desfiles y con su casco histórico dañado

El Centro Histórico de La Villa de Los Santos, escenario de las principales celebraciones del Grito de Independencia, enfrenta este año un 10 de noviembre diferente. Los daños que dejó el sismo del pasado 9 de octubre en sus edificaciones emblemáticas obligaron a suspender los desfiles y a trasladar los actos conmemorativos a otro sitio de la comunidad.