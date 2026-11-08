Fiestas Patrias 2026: MiAmbiente reporta miles de visitantes en áreas protegidas de Panamá

Las áreas protegidas de Panamá registraron una importante afluencia de visitantes nacionales y extranjeros durante las Fiestas Patrias 2026 , según informó el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ).

Entre el 2 y el 6 de noviembre , miles de personas aprovecharon los días festivos para visitar parques nacionales, reservas forestales, refugios de vida silvestre y otros espacios naturales distribuidos en 66 áreas protegidas del país .

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De acuerdo con los registros consolidados de MiAmbiente, el Parque Nacional Volcán Barú, ubicado en la provincia de Chiriquí, fue el destino con mayor afluencia, al recibir 1,575 visitantes durante el período.

Le siguieron el Parque Nacional San Lorenzo, en Colón, con 1,259 visitantes, y el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en Bocas del Toro, con 859.

¿Cuáles fueron los parques nacionales más visitados durante las Fiestas Patrias 2026?

Según las cifras divulgadas por el Ministerio de Ambiente, estos fueron los destinos naturales con mayor cantidad de visitantes entre el 2 y el 6 de noviembre:

Parque Nacional Volcán Barú: 1,575 visitantes.

Parque Nacional San Lorenzo: 1,259 visitantes.

Parque Nacional Marino Isla Bastimentos: 859 visitantes.

Parque Nacional Chagres: 585 visitantes.

Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana: 561 visitantes.

Parque Nacional Soberanía: 385 visitantes.

Parque Nacional Coiba: 288 visitantes.

Parque Nacional Portobelo: 160 visitantes.

Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana: 154 visitantes.

Reserva Hídrica Cordillera de Caraiguana: 123 visitantes.

Monumento Natural Cerro El Gaital: 116 visitantes.

Estos 11 destinos acumularon 6,065 visitas durante el período reportado.

El Parque Nacional Volcán Barú concentró la mayor cantidad de visitantes entre las áreas detalladas, seguido por San Lorenzo e Isla Bastimentos.

Otras áreas protegidas recibieron visitantes durante las festividades

MiAmbiente también reportó visitas en otros espacios naturales del país, entre ellos:

Parque Nacional Camino de Cruces.

Parque Internacional La Amistad.

Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí.

Bosque Protector Palo Seco.

Reserva Forestal El Montuoso.

Humedal de Importancia Internacional Punta Patiño.

Aunque la institución confirmó la presencia de visitantes en estos destinos, no detalló las cifras individuales correspondientes a cada uno.

Guardaparques realizaron operativos de vigilancia durante las Fiestas Patrias

Además de registrar el ingreso de visitantes, el Ministerio de Ambiente informó que los guardaparques mantuvieron operativos de vigilancia, monitoreo y conservación en las áreas protegidas del país.

Durante los cinco días analizados, se generaron 175 reportes de actividades e incidencias, como parte del seguimiento realizado por el personal encargado de proteger estos espacios naturales.

Estas acciones permitieron mantener la supervisión de los parques nacionales, reservas forestales y refugios de vida silvestre durante el incremento de visitantes por las celebraciones patrias.

El movimiento turístico registrado durante estas fechas refleja el interés de nacionales y extranjeros por recorrer los destinos naturales de Panamá, especialmente aquellos que ofrecen actividades de senderismo, observación de paisajes y contacto con la naturaleza.