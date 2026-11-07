CSS incorpora robot para rehabilitación de pacientes en hospital de Colón

Los pacientes que reciben atención en el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, cuentan con una nueva herramienta tecnológica para sus procesos de rehabilitación: un robot especializado en la reeducación de la marcha.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este equipo es el único de robótica de rehabilitación disponible en los centros públicos de Panamá y puede utilizarse tanto en adultos como en niños con afectaciones neurológicas y ortopédicas, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Zulixa Rul, fisioterapeuta de esta instalación de salud, explicó que los datos y la condición del paciente se introducen en el sistema mediante una tableta, lo que permite configurar el tratamiento de manera individualizada.

Durante las sesiones, el paciente permanece sujeto a un arnés de seguridad, mientras el equipo reproduce los movimientos necesarios para trabajar la marcha.

¿Cómo funciona el robot de rehabilitación?

Pacientes que se encuentran en rehabilitación en el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, se han visto beneficiados con la incorporación de un innovador robot en la atención fisioterapéutica como una herramienta para la reeducación de la… pic.twitter.com/vbhvy9u298 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 7, 2026

Según Rul, al inicio del tratamiento el equipo puede realizar el 100 % del trabajo del movimiento. Posteriormente, la participación se distribuye en un 50 % entre el robot y el paciente, hasta avanzar progresivamente hacia la ejecución independiente, según la evolución de cada persona.

La fisioterapeuta detalló que la atención puede comenzar durante la hospitalización y continuar en consulta externa después de que el paciente recibe el alta médica, de acuerdo con las indicaciones del equipo de salud.

La frecuencia de las sesiones se ajusta a las necesidades individuales y al progreso de cada paciente, con el propósito de favorecer una mayor independencia funcional.

Tecnología para mejorar la marcha y el equilibrio

La herramienta también permite observar en una pantalla aspectos relacionados con la pisada e identificar patrones que requieren atención durante la rehabilitación.

Esta información orienta el trabajo fisioterapéutico para abordar aspectos como la estabilidad, el equilibrio, la coordinación y la biomecánica del paciente.

Rul destacó que, antes de iniciar las sesiones, el personal de fisioterapia realiza una evaluación individualizada para identificar la condición de cada persona y establecer objetivos de tratamiento a corto, mediano y largo plazo.

La incorporación de este equipo busca fortalecer la atención de rehabilitación que reciben los pacientes en el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, en Colón.