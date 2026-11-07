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Sismo en Panamá | A un mes del terremoto continúa la remoción de escombros y trabajos reconstrucción en Tonosí

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, brindó un balance sobre los avances de la recuperación en Tonosí, en la provincia de Los Santos. Detalló que continúan con la remoción de los escombros, la evaluaciones técnicas de las viviendas, la reparación y construcción de estructuras, así como la rehabilitación y reconstrucción de esa vías, entre otros trabajos que se desarrollan en la región.