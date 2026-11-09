Investigan femicidio de una mujer colombiana en Las Lomas, Chiriquí: sospechoso se entregó

El Ministerio de la Mujer informó que da seguimiento al caso de femicidio de una mujer de nacionalidad colombiana, de 44 años, ocurrido en el sector de Llano del Medio, corregimiento de Las Lomas, provincia de Chiriquí. Por este hecho, las autoridades mantienen una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.
Contenido de interés: Terremoto en Panamá: así avanza la recuperación de las familias afectadas a un mes del sismo
Sospechoso de femicidio se entregó a las autoridades
Tras el crimen, el sospechoso habría abandonado el lugar y alertado al propietario del inmueble, quien posteriormente notificó a las autoridades.
El hombre se entregó a unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en Puerto Armuelles y quedó a órdenes del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Ministerio de la Mujer brinda seguimiento al caso
Funcionarios del Ministerio de la Mujer acudieron al lugar de los hechos y destacaron la importancia de brindar acompañamiento y apoyo a los familiares de la víctima.
Con este caso, según la información proporcionada, ascienden a tres los femicidios registrados en la provincia de Chiriquí durante 2026.