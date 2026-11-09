Chiriquí Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 08:18

Investigan femicidio de una mujer colombiana en Las Lomas, Chiriquí: sospechoso se entregó

El Ministerio Público investiga el femicidio de una mujer colombiana de 44 años en Las Lomas, Chiriquí. El presunto responsable se entregó a las autoridades.

Femicidio en Chiriquí - Ministerio de la Mujer brinda seguimiento al caso

Femicidio en Chiriquí - Ministerio de la Mujer brinda seguimiento al caso

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de la Mujer informó que da seguimiento al caso de femicidio de una mujer de nacionalidad colombiana, de 44 años, ocurrido en el sector de Llano del Medio, corregimiento de Las Lomas, provincia de Chiriquí. Por este hecho, las autoridades mantienen una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, dentro de unos cuartos de alquiler. La víctima habría sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 47 años.

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Sospechoso de femicidio se entregó a las autoridades

Tras el crimen, el sospechoso habría abandonado el lugar y alertado al propietario del inmueble, quien posteriormente notificó a las autoridades.

El hombre se entregó a unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en Puerto Armuelles y quedó a órdenes del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Ministerio de la Mujer brinda seguimiento al caso

Funcionarios del Ministerio de la Mujer acudieron al lugar de los hechos y destacaron la importancia de brindar acompañamiento y apoyo a los familiares de la víctima.

Con este caso, según la información proporcionada, ascienden a tres los femicidios registrados en la provincia de Chiriquí durante 2026.

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