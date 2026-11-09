Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 08:09

10 de noviembre en San Miguelito: Santeños cambiarán celebración por una caravana solidaria

Los santeños residentes en San Miguelito conmemorarán el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos con una caravana solidaria.

Santeños en San 10 de noviembre en San Miguelito

Santeños en San 10 de noviembre en San Miguelito

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Para este martes 10 de noviembre, los santeños residentes en el distrito de San Miguelito conmemorarán el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos de una manera diferente: con una caravana solidaria para llevar donaciones a los damnificados del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre.

La iniciativa busca combinar la celebración de esta fecha histórica con un gesto de solidaridad hacia las familias afectadas por el movimiento sísmico.

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10 de noviembre: Una celebración para los santeños marcada por la solidaridad

En esta ocasión, la conmemoración del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos tendrá un enfoque humanitario, mediante una actividad destinada a brindar apoyo a las personas que sufrieron afectaciones por el terremoto.

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