Tribunal Electoral lamenta fallecimiento de Justo Marín y espera resultados de investigación

El Tribunal Electoral (TE) lamentó el fallecimiento del fotógrafo institucional Justo Alberto Marín Méndez , ocurrido en la sede principal de la institución, ubicada en Ancón, y expresó sus condolencias a sus familiares, allegados y compañeros de trabajo.

A través de un comunicado, el Tribunal Electoral manifestó su solidaridad con la familia de Marín Méndez ante esta pérdida y confirmó que mantiene su disposición de colaborar con las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.

Tribunal Electoral se mantiene a la espera de las investigaciones

La institución señaló que respetará el proceso que adelanta el Ministerio Público y que evitará divulgar detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento mientras avanzan las investigaciones. El TE indicó que esta posición busca no interferir con las diligencias y las sumarias que desarrollan las autoridades competentes.

Por el momento, la entidad se mantiene a la espera de los resultados de las investigaciones para determinar las circunstancias relacionadas con el fallecimiento del funcionario.

¿Qué ha informado el Tribunal Electoral?

Hasta el momento, la posición oficial del Tribunal Electoral se centra en tres aspectos: expresar sus condolencias a la familia de Justo Alberto Marín Méndez, reiterar su disposición de colaborar con las autoridades judiciales y respetar el proceso de investigación que desarrolla el Ministerio Público.

La institución no ofreció mayores detalles sobre lo ocurrido.