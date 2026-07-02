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Cuarto Poder: 2 de julio de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, con quien conversamos sobre la posición de la bancada de ese partido de apoyar la candidatura de la diputada Shirley Castañedas, de la bancada oficialista Realizando Metas (RM), para la Presidencia de la Asamblea Nacional, y sobre el proceso de reorganización del colectivo.

También nos acompañó el abogado Víctor Castillo quien dio detalles sobre una querella penal presentada contra un alto directivo del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).