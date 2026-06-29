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Cuarto Poder: 29 de junio de 2026

En Cuarto Poder conversamos con Mijail Castillo, directivo de la Coalición Vamos, con quien conversamos sobre el panorama político ante la próxima elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN).

También nos acompañaron el profesor César García Escobar, candidato a rector de la Universidad de Panamá (UP), y el profesor Enrique Sánchez Galán, candidato a decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con quien conversamos sobre el proceso electoral en esa casa de estudios superiores, que el próximo 1 de julio realizará sus elecciones generales.